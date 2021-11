TRIBUNALE: fissata udienza prefallimentare del Catania il 16 novembre

Il Tribunale di Catania ha fissato l’udienza prefallimentare della società rossazzurra per le ore 9 del 16 novembre. Una vera e propria bomba, verificata da MeridioNews ed esplosa dopo la riunione in camera di consiglio dei magistrati che hanno esaminato l’istanza depositata dalla Procura per la dichiarazione di fallimento del Calcio Catania. “La società, già gravata da rilevante esposizione debitoria, continua a operare nonostante da tempo risultati interamente eroso il capitale sociale, con la conseguenza che vi è il concreto rischio di ulteriore lievitazione della esposizione debitoria”, si legge nel documento firmato dal Presidente della sezione fallimentare del Tribunale. Entro il 15 novembre Sigi dovrà presentare i documenti e le relazioni tecniche sulla gestione del club depositando i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. In tal senso potrebbe forse essere determinante attivare subito quella ricapitalizzazione richiesta a gran voce dal Collegio sindacale e dai revisori dei conti del Calcio Catania e reiterata in modo perentorio a tutti i soci Sigi dall’avvocato Giovanni Ferraù, che in caso contrario ha prospettato la consegna dei libri in Tribunale.

