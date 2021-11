VERSO CATANIA-VIBONESE: si torna a giocare davanti al pubblico amico, Sipos titolare

Pur in una fase delicata e incerta dal punto di vista societario mercoledì sera sarà il campo a parlare. Il Catania ospiterà la Vibonese nella gara di recupero valevole per la 12ª giornata di campionato, non disputata lo scorso 31 ottobre a causa del violento nubifragio abbattutosi sulla Sicilia orientale.

I giocatori del Catania si apprestano a ricevere la squadra fanalino di coda del campionato davanti al pubblico amico dello stadio “Angelo Massimino”. I rossazzurri puntano a conquistare l’intera posta in palio attraverso una prestazione collettiva convincente, in linea con quanto prodotto nelle uscite recenti. La compagine etnea è reduce da sei risultati utili consecutivi consistenti in tre successi e tre pareggi, l’ultimo in ordine di tempo l’effervescente 4-4 maturato sabato pomeriggio sul piovoso terreno di Campobasso.

Francesco Baldini si “coccola” il suo “giocattolo”, sperando di ricevere notizie confortanti sul piano societario. Si attendono novità a stretto giro di posta sul fronte stipendi e trattativa tra SIGI e il gruppo estero interessato al club. In vista del match interno con la Vibonese il tecnico rossazzurro dovrà fare i conti con alcune defezioni importanti. Moro è impegnato con la Nazionale Under 20, Pinto, Piccolo e Frisenna sono ancora alle prese con problemi fisici, Stancampiano e Zanchi out per squalifica.

Nell’undici di partenza potrebbe esserci spazio per Ropolo in difesa e Provenzano a centrocampo, con Sipos chiamato a sorreggere il peso offensivo della squadra in assenza di Moro. Catania sempre vincente nei quattro incroci precedenti in Serie C dal 2016 in poi. Lo scorso anno il confronto fu deciso dalle reti di Welbeck e Pecorino in favore dei rossazzurri, con Plescia autore dell’unico gol calabrese nel finale di partita.

