ZENUNI (Potenza): “Rossazzurri arrabbiati, ma andremo a Catania per i tre punti”

Il centrocampista del Potenza Federico Zenuni, ai microfoni di Nuova Tv ha parlato del momento difficile attraversato e della voglia di riscatto della squadra lucana. Ecco quanto evidenziato da tuttopotenza.com: “Contro il Monopoli abbiamo fatto una bella prestazione ed è mancato solo il goal ma tutta la squadra si è impegnata fino alla fine per cercare di fare bella figura e vincere. La strada intrapresa è quella giusta e prima o poi torneremo non solo alla vittoria ma ci toglieremo dai guai e da questa non bella posizione di classifica.Sabato troveremo un Catania arrabbiato per via delle ultime sconfitte che i siciliani hanno rimediato sul filo di lana ma noi sappiamo che dobbiamo andare al “Massimino” per i tre punti. Questo Potenza è una squadra giovane e volenterosa e con l’arrivo di mister Trocini ci stiamo ritrovando”.

