ASTORINA: “Catania, sono fiducioso. La Sigi supererà brillantemente la scadenza del 2 gennaio”

Durante la trasmissione televisiva Solo Calcio, su Telejonica, è intervenuto l’ex Presidente del Catania Gianluca Astorina che ritiene di vedere la luce in fondo al tunnel per il Catania, nell’ottica di salvataggio del titolo sportivo: “Sono ottimista per natura – dice – e certo che la scadenza del 2 gennaio venga superata brillantemente e che si possa andare avanti con l’acquisizione del titolo. Sono fiducioso al 100%. Ci sono mille difficoltà ma verrà superato tutto perchè non può finire così la storia del Catania e sono sicuro che non finirà. La componente Sigi non vorrà far finire in questo modo il calcio a Catania. In questo momento il Catania è in ottime mani perchè i curatori nominati sono persone preparatissime, eccezionali. Qualsiasi cosa verrà fatta con massima trasparenza e professionalità. Do un grandissimo abbraccio a tutti i dipendenti di Torre del Grifo e del Calcio Catania che stanno vivendo un momento drammatico. Sono dei grandi lavoratori, mi sono stati vicini in quei mesi difficili in cui ero operativo. Il mio pensiero va innanzitutto a loro, poi in un secondo momento – non meno importante – c’è il Catania”.

