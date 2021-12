BALDINI: “Derby? Passa tanto dalla prestazione di Latina. Ceccarelli e Provenzano out. Biondi mi metta in difficoltà…”

Conferenza stampa di mister Francesco Baldini alla vigilia di Latina-Catania. Testa al match in terra laziale, provando ad ottenere un risultato importante per arrivare all’atteso derby col Palermo nel migliore dei modi:

“I ragazzi lavorativamente parlando non hanno mai sbagliato una settimana, la mia richiesta è quella di andarci a riprendere con gli interessi quello che ci è stato tolto. La motivazione forse è ancora più alta di prima. So che di fronte avremo una buona squadra che in casa ha fatto la sua forza ma noi siamo consapevoli di poterci giocare la gara per vincere. Questa partita non ha solo il valore dei tre punti ma può essere una dimostrazione ulteriore dei valori di questi ragazzi. E’ una gara che dobbiamo fare bene perchè abbiamo voglia di rifarci nel migliore dei modi e di riempire lo stadio la prossima settimana“.

“E’ stato intrapreso un percorso importante, sabato abbiamo adottato una soluzione tattica in più ma ripeto non parlo di moduli bensì di occupazione degli spazi. Non svelo il modulo perchè non voglio dare vantaggi agli altri. La squadra contro il Potenza mi è piaciuta molto nella prestazione dei singoli e collettiva. Io non vedo l’ora che sia domani. Siamo veramente molto carichi, ho la tranquillità di una squadra che sta bene fisicamente grazie al mio staff con la consapevolezza di andarcela a giocare”.

“Piccolo e Pinto stanno rientrando e sono molto contento del loro percorso. Non partiranno sicuramente titolari ma potrebbero far parte della partita per mettere minuti in vista del derby. L’obiettivo è questo. Non possiamo rischiare assolutamente ma sono rientrati carichi e stanno molto bene fisicamente. Abbiamo disputato una partita amichevole in settimana con la Primavera dove sono arrivati a fare 75 minuti, stiamo accelerando i tempi per averli al 100% in vista del Palermo”.

“Biondi? Ha avuto due infortuni di fila, prima al dito di una mano e poi un fastidio ai flessori. Io tengo in considerazione tutti. I giocatori devono mettermi in difficoltà nelle scelte, andando più forte di chi sta giocando. Ad un certo punto, ad esempio, ho messo dentro Greco perchè non si poteva tenere fuori visto che durante gli allenamenti era da tutte le parti, evidenziando un dinamismo incredibile. Freddi non giocava ma si è conquistato il posto, come Moro. Io non regalo niente, i giocatori si devono meritare la titolarità. In questo momento sto facendo altre scelte, ma non aspetto altro che Kevin mi metta in grossa difficoltà“.

“Cataldi? Ha affrontato un piccolo interventino, niente a livello muscolare ma semplicemente una cisti che si era ingrossata in maniera esponenziale ma è rientrato da due giorni in gruppo. Moro e Sipos? Li tengo in considerazione, hanno fatto molto bene ma potremmo anche decidere di attaccare gli spazi con più frequenza, potrei fare giocare insieme gli esterni d’attacco, schierare un giocatore sotto punta come Greco o Sipos, lo stesso Greco può giocare anche da esterno. Sta a me valutare tante cose, tenendo conto anche delle difese avversarie e di come voglio attaccare l’avversario. Ho tante soluzioni là davanti”.

“Derby? In questo momento noi dobbiamo, con la partita di domani, facendo una grande prestazione caricare anche la settimana successiva. Catania-Palermo dipende tantissimo da questa partita che ha un valore importantissimo. Sono convinto che domani faremo una prestazione importante, prima pensiamo al Latina e poi ragioniamo sul Palermo. Passa tanto dalla prestazione di domani, dobbiamo andarci a riprendere quello che ci è stato tolto dando continuità a quanto fatto in casa”.

“Infermeria? Ceccarelli non ci sarà. Era cresciuto tanto, c’è rammarico per non averlo domani. Ha avuto dei problemi personali e quindi vi invito a non fare ulteriori domande da questo punto di vista. Parlando con lui e il Direttore ho ritenuto che non fosse la giornata giusta per essere della partita. Vediamo di recuperare tutto quanto la prossima settimana e averlo al 100% già col Palermo. Russini ha ripreso, la caviglia di Provenzano ci fa tribolare un pò ma penso che recupererà per il derby. Sala è rientrato al 100% da qualche giorno. Abbiamo dovuto rinunciare a Pinto per tanto tempo, prima che si facesse male era il titolare anche se questa parola non mi piace. Zanchi ha fatto bene quando schierato, ma ho la sensazione che Ropolo in fase difensiva mi dia un pò più equilibrio, domani giocherà lui“.

“I numeri del Latina parlano chiaro, quasi tutti i suoi punti li ha incamerati tra le mura amiche. Fa giocare male le avversarie, non penso che farà la partita ma la farà fare al Catania per poter ripartire in contropiede con un attaccante molto veloce come Sane, bisognerà stare molto attenti perchè penso che loro giocheranno sui nostri errori in costruzione. Noi con due attaccanti potremmo avere la possibilità anche della verticalizzazione sulle punte. Abbiamo lavorato bene per preparare questa gara”.

