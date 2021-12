EX ROSSAZZURRI – Esposito rinnova, il Latina: “Le sue prestazioni valore aggiunto per il nostro club”

Il Latina Calcio 1932 rende noto di aver prolungato il contratto con il proprio capitano Andrea Esposito. L’accordo precedente, con scadenza giugno 2022, è stato rinnovato fino al 2023 a testimonianza del profondo legame instauratosi tra il difensore e la società nerazzurra. “Le prestazioni di alto livello e il carisma di Esposito – si legge nella nota stampa emessa dalla società pontina – rappresentano valori aggiunti per un club che desidera proseguire in un percorso di crescita nel mondo del calcio professionistico”. Il difensore, lo ricordiamo, ha indossato anche la maglia del Catania in passato totalizzando 45 presenze e mettendo a segno 2 reti.

