CALCIO IN PROVINCIA: volano Acireale e Paternò. Real Aci e Mazzarrone consolidano la vetta

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

Molto bene l’Acireale che va a vincere sul difficile campo di Lamezia Terme. Apre Garetto, poi la doppietta di Piccioni ed il gol della bandiera per i padroni di casa siglato da Provazza per il definitivo 1-3. Nel giro di una settimana gli acesi hanno violato i campi di due formazioni top (precedentemente quello della Gelbison). Non gioca il Giarre, vista la rinuncia del FC Messina che saluta il campionato dopo la mancata presentazione nella sfida in trasferta contro la Cavese. Successo di misura del Paternò ai danni proprio degli aquilotti campani. Partono forte i campani, nella ripresa entra l’ex Catania Rizzo che con una splendida giocata trova il gol dell’1-0 al 38′ della ripresa. Ospiti in dieci dal 74′ per l’espulsione di Gabrieli. Rinviata Biancavilla-Santa Maria Cilento per la presenza di positivi al Covid.

In Eccellenza girone B l’Acicatena cede i tre punti al Taormina. 2-3 il risultato finale. Barbagallo la sblocca in favore dei padroni di casa, poi Amante ribalta con una doppietta tra il 30′ e 50′, A. Genovese permette agli ospiti di calare il tris, al 94′ Lucangeli va a segno ma è troppo tardi per l’Acicatena. Cade il Viagrande tra le mura amiche per effetto del gol di Grasso al 81′. Nebros spietata al cospetto dell’Atletico Catania: 8-0 che porta la firma di Szerdi (doppietta), Carrello (tripletta), Fioretti (doppietta) e Traviglia.

In Promozione girone C si registra la battuta d’arreso del Motta, sconfitto dall’Atletico Nissa a Caltanissetta in virtù del rigore trasformato da Firingeli prima dell’intervallo. Ne approfitta la Real Aci che rifila una cinquina al Calatabiano. La formazione acese chiude il primo tempo avandi di due reti con D. Manca e Mongelli, ma ad inizio ripresa subisce la rimonta della formazione guidata da Galeano, marcatori Tomasello e Isgrò. Poi Zagami, ancora D. Manca e Garozzo chiudono la pratica Calatabiano (2-5 finale). Sconfitta casalinga per l’Atletico 1994: vince la Leonfortese per 1-2. Mazzamuto al 79′ risponde al vantaggio di Caputa, a pochi istanti dal 90′ Meta segna il gol decisivo. Ciclope Bronte corsaro in trasferta contro lo Sporting Lavinaio, entrando nel tabellino dei marcatori Prestianni. Sorride il Misterbianco a Belpasso, a cui non basta la rete di Sciacca. Fisichella (doppietta) e Costanzo regalano la vittoria ai misterbianchesi (1-3). Stesso risultato in favore dello Scordia, al cospetto del San Gregorio grazie alle marcature di Di Perna (doppietta) e Milazzo, al 90′ Tounkara rende meno pesante il ko per i padroni di casa.

Nel girone D di Promozione il Mazzarrone cala il tris abbattendo il Priolo grazie ai gol di Ravalli, Di Nora e Puglisi. Marraffino, infine, evita il ko allo Sporting Eubea ad Avola, rispondendo al momentaneo 1-0 di Correnti.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Acireale 32 Gelbison 30 Lamezia Terme 30 Paternò 28 Cavese 28 Santa Maria Cilento 26 Cittanova 24 Licata 21 S. Agata 21 Trapani 19 Real Aversa 19 Portici 18 Sancataldese 17 Castrovillari 17 San Luca 14 Rende 13 Troina 10 Giarre 8 Biancavilla 6



CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 33 Igea 32 Jonica 27

Carlentini 26 Taormina 24 Città di Siracusa 22 Nebros 21 Palazzolo 18 Leonzio 16

Aci Catena 15 Real Siracusa Belvedere 13 Santa Croce 10 Virtus Ispica 9 Viagrande 6 Atletico Catania -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Real Aci 32 Motta 28 Leonfortese 25 Atletico 1994 24 Belpasso 23 Gymnica Scordia 18 Atletico Nissa 17 Don Bosco 14 Ciclope Bronte 12 Misterbianco 11 San Gregorio 10 Calatabiano 8 Armerina 8 Lavinaio 7

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 29 Modica 25 Comiso 23 Gela 22

Priolo Gargallo 19 Frigintini 19 Sporting Eubea 17 Pro Ragusa 16 Vittoria 14 Canicattini 13

Megara 11 RG 10 Scicli 8 Avola 8



