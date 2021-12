COLOMBO (all. Monopoli): “Catania gara complicata. Concretezza, sacrificio e compattezza le nostre armi”

Il tecnico del Monopoli Alberto Colombo si gode la sua squadra seconda in classifica dopo la vittoria nel derby di Andria. Non poteva esserci risultato migliore per i biancoverdi in vista di Catania: “Il grandissimo sacrificio e la compattezza ci stanno portando in alto. Questa è una squadra concreta che quando sa che deve soffrire lo fa con tutti gli effettivi, concedendo poco agli avversari. Siamo contenti di quello che abbiamo ottenuto ma il percorso è ancora lungo e pieno di ostacoli. Starita? Il gol gli dà un’iniezione di fiducia e questo mi fa ben sperare per la partita di Catania che sarà complicata su un campo terribile contro il capocannoniere del campionato. Ci sono sempre delle difficoltà ma se riusciamo a superarle come fatto ad Andria e con iniezioni di fiducia individuali poi ne beneficia anche il collettivo”.

