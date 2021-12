MORO: disse di puntare ai 20 gol nel girone d’andata, Messina ultima chance

Sono trascorse circa due settimane da quando Luca Moro, intervistato da La Gazzetta dello Sporti disse: “Sto cercando di limare alcuni difetti, ho capito che per arrivare in alto bisogna curare i dettagli: dall’alimentazione agli allenamenti individuali. Credo che la fame sia arrivata e non voglio più smettere di segnare. Punto a chiudere l’andata a 20 gol”. Ebbene il girone d’andata si chiuderà proprio domenica, in coincidenza con la disputa del derby Messina-Catania. Contro il Palermo aveva preannunciato di segnare, rivelandosi decisivo grazie alla doppietta inflitta ai rosanero. Al momento l’attaccante del Catania è fermo a quota 18 reti. Ci vorrebbero altre due marcature a Messina per concretizzare l’obiettivo personale dei 20 gol. Vedremo se riuscirà nell’intento.

