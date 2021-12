GRECO: connubio ideale tra corsa e sostanza al servizio del Catania

Tra i giovani in rampa di lancio del Catania ‘21/22 figura anche Jean Freddi Greco. Purtroppo per la società etnea, proprio come nel caso del bomber patavino Luca Moro, anche l’italo-malgascio è approdato alle pendici dell’Etna esclusivamente in prestito secco (dal Pordenone) e dunque il giocatore scuola Roma e Torino non rappresenterà una risorsa economica utile a rimpinguare le fragili casse societarie, tuttavia almeno per la stagione in corso il Calcio Catania potrà contare sull’apporto di un atleta che, a suon di impegno e buone prestazioni, è diventato un perno imprescindibile per questa squadra.

Nelle 17 gare sinora disputate, coronate da 1 gol e 1 assist, il classe ’01 ha rappresentato il connubio perfetto tra corsa e sostanza, garantendo contrasti, ripartenze ed inserimenti per tutti i novanta minuti di gioco. Insieme a Giacomo Rosaia sta costruendo una mediana rocciosa ed arcigna, in grado di fornire il giusto supporto in entrambe le fasi. In più, oltre al duplice lavoro sia in non possesso che in proiezione offensiva, Greco è riuscito a mettersi in evidenza anche per la propria duttilità, spaziando spesso tra mezzala assaltatrice, mediano, trequartista, esterno d’attacco e perfino da terzino sinistro.

Contro il Palermo il nativo di Andohatapenaka ha miscelato tutte queste qualità fondendole in un’unica (e sontuosa) prestazione, soprattutto nella prima frazione di gioco venendo spostato qualche metro. Fa fatto la differenza, rappresentando la scheggia impazzita della mediana rossazzurra e fungendo da collante ideale tra centrocampo ed attacco, permettendo, grazie ai propri movimenti con e senza palla, di scardinare la difesa rosanero agevolando gli inserimenti degli avanti rossazzurri. Considerando le prove offerte dal numero 15 e la meritocrazia garantita dal tecnico toscano, Freddi Greco sarà uno degli elementi fondamentali anche nella seconda parte di stagione, con la speranza che possa mantenere questo straordinario stato di forma per tutto il resto del campionato e magari rimpinguare ulteriormente il bottino personale di gol ed assist.

