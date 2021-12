MERCATO: Ceccarelli, arrivata la proposta concreta dell’Avellino

L’Avellino fa sul serio per Tommaso Ceccarelli. I mal di pancia di quest’ultimo, non convocato da mister Francesco Baldini nelle ultime partite, e la situazione societaria rossazzurra allontanano sempre più dal Catania l’esterno offensivo ex Feralpisalò. Ceccarelli diventa un obiettivo primario dei biancoverdi, in cerca di validi rinforzi per l’attacco alla riapertura del calciomercato. Secondo quanto riportano i colleghi di sportchannel214.it, la società irpina avrebbe già formulato al giocatore un contratto con scadenza a giugno 2024.

