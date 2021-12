SCHIAVI: “Il Catania non si sarebbe dovuto iscrivere”

Non è la prima volta che addetti ai lavori puntano il dito contro la Covisoc per l’iscrizione del Catania al campionato. Fa altrettanto Italo Schiavi, attuale dirigente sportivo ed ex centrocampista – tra le altre – di Messina, Sambenedettese e Avellino che si esprime in questi termini dopo il fallimento del Calcio Catania: “Servono controlli diversi, dispiace dirlo ma i siciliani probabilmente non si sarebbero dovuti nemmeno iscrivere quest’anno”, le parole di Schiavi ai microfoni de Il Mattino.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***