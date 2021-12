MESSINA – Ultras Curva Sud: “Fuori l’orgoglio, vendiamo cara la pelle”

Il Messina è ultimo in classifica nel girone C di Serie C e con una situazione societaria incerta. Gli ultras della Curva Sud Messina lanciano un appello in vista del derby col Catania attraverso un comunicato:

“Il nostro pensiero sulla inconsistenza professionale e morale della società tutta (nessuno escluso) è notorio da tempo. Atteggiamento e linea di condotta che, da parte nostra, non muta e non cambierà di fronte a qualsiasi risultato. Oggi però quello che dobbiamo cercare di fare, a denti stretti, è guardare avanti per salvare il salvabile. Per questo chiediamo a tutti, soprattutto a quello zoccolo duro della tifoseria che c’è sempre stato negli infiniti momenti bui della nostra storia, di essere presente all’appello, nuovamente tutti insieme a soffrire”.

“E’ l’ora di metterci tutti la faccia, di tornare sui gradoni della curva nonostante i troppi veleni degli ultimi anni, di un ambiente frantumato, spaccato e con le ossa rotte, al netto di esasperate prescizioni che allontanano anche i più ostinati. Nessuno è esente da errori, neanche noi lo siamo e lo diciamo tranquillamente. Ricompattarci tutti, tifosi di vecchia data, ultras giovani e meno giovani, per lottare all’arma bianca. Fuori l’orgoglio incondizionatamente e se dovessimo tornare all’inferno ci presenteremo con il petto in fuori e la coscienza pulita: facciamolo per i nostri colori, per la nostra città. Vendiamo cara la pelle, tutti insieme solo per la maglia biancoscudata”.

