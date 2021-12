MONOPOLI: i convocati in vista del Catania, l’ex Baraye tra gli assenti

Nuova trasferta per il Monopoli che, dopo la vittoriosa gara di Andria, si appresta ad affrontare il Catania. In vista del match di mercoledì sera, la società biancoverde ha comunicato la lista dei calciatori che prenderanno parte all’incontro. Torna a disposizione del tecnico Alberto Colombo il difensore Fornasier. Non figurano in elenco Arena, l’ex rossazzurro Baraye, Hamlili, Morrone, Milani e Borrelli.

Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI – Loria, Guido

DIFENSORI – Mercadante, Bizzotto, Riggio, De Santis, Fornasier, Romano, Tazzer

CENTROCAMPISTI – Piccinni, Guiebre, Bussaglia, Nina, Vassallo, Langella, Novella, Viteritti

ATTACCANTI – Starita, Grandolfo, Nocciolini, D’Agostino

