STAMPA LAZIALE – Il Messaggero (Latina): “Fermare Moro, così si vince la sfida contro il Catania”

L’edizione di Latina del Messaggero titola: “Fermare Moro, così si vince la sfida contro il Catania”. In vista della gara in programma domenica pomeriggio allo stadio “Francioni”, dunque, la stampa laziale punta forte sulla capacità della retroguardia pontina di contrastare le giocate di Moro. Si parla, in particolare, di un “Catania rinvigorito” dal successo ottenuto contro il Potenza. “Avversario di qualità – si legge – che davanti presenta un attaccante come Luca Moro, stella del girone C di Lega Pro con 16 reti all’attivo. Una media pazzesca quella del centravanti etneo, capace di siglare una doppietta sabato scorso nell’anticipo giocato al Massimino e pronto a creare difficoltà alla difesa nerazzurra. Il tecnico Di Donato sta studiando le soluzioni necessarie per provare a fermare il talento classe 2001″, ma al tempo stesso si sta concentrando su come impensierire la retroguardia etnea.

