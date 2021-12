STAMPA NAZIONALE – Schira: “Catania, fallimento potrebbe fare rima con rinascita”

Nicolò Schira per tuttoc.com si sofferma sulla notizia del fallimento del Calcio Catania, guardando avanti con ottimismo nonostante tutto: “La matricola 11700 non esiste più. Dopo 75 anni fallisce il Catania, ma non muore. Occhio infatti al fallimento decretato oggi: potrebbe essere il prodromo di una rinascita come accaduto qualche anno fa all’Ascoli. Sgravato dai debiti il club rossazzurro può tornare a far gola a molti imprenditori seri e solidi ed evitare così il destino segnato di una ripartenza in estate dalla Serie D. Intanto si profila l’esercizio provvisorio: bastano 600mila euro per finire la stagione. Un film già visto ad Ascoli ma anche a Bari qualche anno fa: entrambe poi sopravvissute (il Bari saltò poi con Giancaspro 5 anni dopo). Quando fallimento fa rima con rinascita…”.

