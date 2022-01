STAMPA REGIONALE: “Sport siciliano, molti trionfi nel 2021 ad eccezione del calcio…”

L’edizione siciliana di Repubblica fa il punto sui risultati sportivi ottenuti nel 2021 in Sicilia, con tanti aspetti positivi ad eccezione del calcio. Ecco quanto evidenziato da tifosipalermo.it:

“Lo sport siciliano del 2021 ha visto molti trionfi: dalle Olimpiadi di Tokyo, passando per la pallanuoto, con la Telimar e l’Ortigia in stato di grazia. Per quanto riguarda i traguardi ottenuti in Giappone troviamo l’oro di Busà, il Gorilla di Avola, che ha trionfato in una disciplina del karate: il kumite 75 chilogrammi. O ancora l’argento dell’acese Daniele Garozzo, in grado di arrivare in finale del fioretto individuale sfiorando l’oro. Indimenticabile il successo delle due catanesi Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio che hanno fatto la differenza nella spada a squadre ottenendo rispettivamente argento e bronzo; Antonio Pizzolato invece ha ottenuto un bronzo nel sollevamento pesi”.

“Nelle Paralimpiadi sempre svoltesi a Tokyo, Xenia Palazzo, una palermitana, ha ottenuto l’oro nella 4×100 di nuoto mentre la siracusana Loredana Trigilia ha conquistato l’argento nel fioretto a squadre. O ancora il bronzo di Carolina Costa nel judo e di Maria Andre Virgilio nel tiro con l’arco. Nella pallanuoto quest’anno sono state indimenticabili le prestazioni di Telimar ed Ortigia. Le due compagini sono al 4° posto in classifica in Serie A1 e si affronteranno in semifinale di Euro cup il 12 gennaio. Il calcio siciliano di sicuro, non ha regalato moltissime gioie in questi anni: il fallimento del Palermo due anni fa, quello del Trapani, la nuova decisione sul Catania, presa la scorsa settimana e l’Fc Messina, appena radiato. Il Catania è fallito e il Palermo sta perdendo il treno della promozione. Il nuovo anno potrebbe portare l’ingresso di nuovi soci”.

