VERSO IL DERBY: non solo Dall’Oglio, gara speciale anche per Odjer e Castagnini

Non solo Jacopo Dall’Oglio. In vista del derby, tra le fila del Palermo spiccano altri ex Catania. A cominciare da Renzo Castagnini, attuale Direttore Sportivo rosanero. Castagnini indossò la maglia del Catania per tre stagioni dal 1979 al 1982. Più di 80 gettoni di presenza con la squadra dell’Elefante per l’ex difensore, festeggiando anche una promozione in Serie B. Tempo fa in un’intervista a Repubblica fece cenno ai suoi trascorsi sotto l’Etna: “A Catania ho giocato 40 anni fa, ormai è il passato – disse – Sono stato bene, ho giocato quasi cento partite, ho vinto un campionato dalla C alla B e poi ho fatto due anni di B. Ho un bel ricordo, mia moglie è di Catania e mi sono sposato lì. Quando cantano «chi non salta è catanese» sorrido e mi fa un po’ impressione. Non puoi rinnegare il passato, sono stati bei momenti. Ma ora mi interessa solo il Palermo”.

E’ anche il caso di citare Moses Odjer. Il centrocampista ghanese è stato giocatore etneo nella stagione 2014-15. Fortemente voluto dall’allora dirigente del Catania Pablo Cosentino, Odjer si trasferì in Sicilia all’età di 17-18 anni. La nostra Regione aiutò molto il ragazzo nel percorso di crescita, vestendo anche la casacca del Trapani. L’esperienza alle falde dell’Etna gli permise di esordire nel calcio italiano il 29 novembre 2014, in Serie B, nella partita Ternana 1-0 Catania subentrando ad Alexis Rolin al 19′. Il giorno della presentazione da nuovo giocatore del Palermo, Odjer disse: “Il Palermo mi dà soprattutto la possibilità di giocare con continuità ed è quello che cercavo, quando è arrivata la chiamata ho detto subito sì conoscendo la storia del club. A me non importa la categoria ma fare bene in campo. So di non essere soddisfatto della mia carriera e di potere dare di più. Torno in una terra, la Sicilia, che mi ha aiutato nell’ambito della crescita. Quando arrivai a Catania avevo 17-18 anni. Non parlavo la lingua italiana e non conoscevo nessuno. Poi mi sono trasferito a Trapani, trovandomi bene”.

