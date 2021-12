VERSO IL DERBY: sfida tra i bomber Luca Moro e Matteo Brunori

Assimilata la sconfitta del “Francioni”, per il Catania è arrivato il momento di rialzare la cresta e riscattarsi dopo un periodo ampiamente negativo frutto di tre sconfitte nelle ultime quattro gare. L’avversario del prossimo turno non è certamente dei più facili ma sicuramente è quello più affascinante e stimolante: il Palermo. Due giocatori che si stanno mettendo in grande evidenza nelle due squadre sono i bomber Luca Moro e Matteo Brunori.

Il centravanti rossazzurro è attualmente il capocannoniere dell’intera Serie C, avendo siglato 16 reti in 14 partite di campionato e mantenuto una stratosferica media di 1 gol ogni 62 minuti di gioco. Contro il Latina l’attaccante patavino non è riuscito a gonfiare la rete dopo nove giornate consecutive, dunque contro il Palermo proverà a riprendere il feeling con la porta avversaria nel tentativo di regalare una nuova gioia ai supporter rossazzurri dieci anni dopo l’ultimo successo nel derby (18 Dicembre 2011 Catania-Palermo 2-0).

Nella sponda occidentale dell’isola invece mister Filippi conterà sulle capacità realizzative di Matteo Brunori, capocannoniere della squadra con 7 reti. L’attaccante italo-brasiliano, arrivato in prestito dalla Juventus Under 23, sta offrendo una grossa mano ai compagni, risultando provvidenziale in più di una circostanza come ad esempio domenica scorsa contro il Monopoli siglando la marcatura del definitivo 2-1. La media realizzativa del classe ’94 (nel tabellino dei marcatori ogni 185‘) non è minimamente paragonabile a quella del 24 etneo. Tuttavia considerando lo stato di forma del numero 9 (tre gol nelle ultime cinque gare) e la grande qualità degli avanti avversari (tra i “rosa” figurano anche Fella, Soleri, Floriano, Valente e Silipo), la difesa del Catania dovrà mantenere altissima la soglia dell’attenzione se vorrà imbrigliare il temibile attacco rosanero, evitando di commettere errori o ingenuità che potrebbero costare carissimo agli uomini di Baldini.

