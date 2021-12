VERSO MESSINA-CATANIA (Video): quando Ambrosi regalò i tre punti all’Elefante

Si avvicina il fischio d’inizio di Messina-Catania. In questa sede ricordiamo il confronto datato 11 febbraio 2001. Si giocava in Serie C1 al “Giovanni Celeste”. I rossazzurri allenati da Vincenzo Guerini cominciarono una rimonta esaltante, andando a vincere per 2-0 al cospetto del Messina Peloro grazie alla doppietta del bomber Alessandro Ambrosi, che proprio nei giorni scorsi è intervenuto ai nostri microfoni.

Fu un grande Catania quello capace d’imporsi in terra peloritana concedendo poco o nulla ai padroni di casa in uno stadio gremito. Da lì in poi il Catania ottenne una lunga serie di risultati positivi interrotta solo a marzo dal ko esterno con la Lodigiani (5-2). Poi, ai Play Off, etnei che ribaltarono la sconfitta di Avellino ed in finale persero proprio contro il Messina che festeggiò la promozione in B. Ma quel successo al “Celeste” merita di essere menzionato perchè diede tanta fiducia e consapevolezza ad una squadra che, con un pizzico di fortuna in più, avrebbe ampiamente meritato il salto di categoria.

