MESSINA-CATANIA: probabili formazioni, Claiton in campo dall’inizio?

Le probabili formazioni del match Messina-Catania, valevole per la 19ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi allo stadio “San Filippo – Franco Scoglio” con fischio d’inizio alle ore 14:30.

Mister Ezio Raciti, chiamato a prendere in mano le redini biancoscudate dopo l’esonero di Capuano, potrebbe virare su un più offensivo 4-3-3 per venire a capo della questione. Davanti al portiere Lewandowski agirebbero Fazzi, Celic, Carillo e Mikulic, con Simonetti, Marginean e Fofana a centrocampo e Russo, Adorante e Catania in avanti. Non convocati Morelli, Sarzi Puttini, Matese e Milinkovic. In alternativa c’è l’utilizzo del modulo 3-5-2.

Tra le fila rossazzurre sono assenti Ceccarelli, Bianco, Monteagudo e Russini, quest’ultimi due fermi per squalifica. Claiton, pur non essendo al 100% è regolarmente presente nella lista dei 23 convocati per la gara in terra peloritana per la quale si prevede la conferma di buona parte dell’undici iniziale vittorioso domenica scorsa con il Palermo. Nel 4-3-3 di partenza, davanti a Stancampiano agirebbero Calapai, Ercolani, Claiton e Pinto, con Rosaia, Maldonado e Greco a centrocampo e Biondi, Moro e Russotto in avanti. Ropolo, Provenzano e Piccolo rappresentano le principali alternative per reparto.

La direzione di gara è affidata al signor Matteo Gualtieri della sezione AIA di Asti, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Marco Ceolin di Treviso e dal IV ufficiale Marco Ricci di Firenze. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky, online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

