CATANIA: allenamenti ripresi, da verificare le condizioni di Cataldi

Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Catanzaro in calendario domenica alle 17.30 al “Massimino”: dopo una sessione di prevenzione e mobilità in palestra, il gruppo ha svolto in campo esercitazioni tattiche basate sul gioco di posizione, precedute e seguite da fasi di lavoro intermittente. In chiusura, per i rossazzurri che non sono scesi in campo a Bari, partitella. La preparazione proseguirà domani con una seduta mattutina e nei giorni successivi con due appuntamenti pomeridiani. Sabato, alle 11.00, in programma la rifinitura. Da verificare le condizioni di Cataldi, uscito malconcio dal rettangolo di gioco nel corso del secondo tempo di Bari-Catania dopo avere fornito una buona prova. Rientrano gli squalificati Claiton e Rosaia, out Pinto. Sabato non figuravano nella lista delle convocazioni per la trasferta pugliese Borriello, Pino e Piccolo. Vedremo se almeno uno di loro sarà disponibile in ottica Catanzaro.

