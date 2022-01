SERIE C: i movimenti di mercato degli ultimi giorni nel girone C

Come si muovono sul mercato le società di Serie C, nel mese in cui si è aperta ufficialmente la finestra invernale.

Dopo la breve esperienza al Messina, l’Ascoli cede in prestito il terzino Daniele Sarzi Puttini al Latina. Il Potenza esonera l’allenatore Bruno Trocini, al suo posto il Responsabile del settore giovanile lucano Pasquale Arleo. Inoltre Manuel Scalese è nuovamente il Direttore Generale del Potenza. La Juve Stabia trasferisce in prestito alla Polisportiva Santa Maria il difensore classe 2002 Gianmarco Todisco, acquista a titolo definitivo dalla Mariglianese il difensore Michele Peluso (classe ’91) e preleva un altro difensore ancora, dal Cosenza: Ciro Panico (definitivo).

Il Foggia raggiunge un nuovo accordo con il Direttore Sportivo Giuseppe Pavone e l’allenatore Zdenek Zeman siglando il rinnovo annuale del contratto. I satanelli, poi, acquisiscono a titolo temporaneo il cartellino del centrocampista del Monterosi Alessandro Di Paolantonio. Rossoneri pugliesi in forte pressing su Luigi Cuppone del Cittadella (fonte tuttoc.com). Il Messina, dopo gli addii di Lo Monaco e Argurio, riparte da Marcello Pitino in qualità di Direttore Sportivo. Si tratta di un ritorno a Messina.

Beffa per l’Avellino che si fa soffiare Amato Ciciretti dal Como. Dovrebbe lasciare Avellino il centrocampista Santo D’Angelo, richiesto anche in Serie B. Colpo in difesa per la Paganese, che tessera Christian Celesia dal Torino in prestito: il ragazzo ha esordito in A nella stagione 2019/20 e nella prima parte di questo campionato ha vestito la maglia dell’Alessandria in Serie B collezionando 3 presenze (fonte tuttoc.com). Il Catania cede a titolo definitivo Luca Calapai al Crotone e registra il ritorno di fiamma del Siena per Leon Sipos.

