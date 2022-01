Turris-Catania, partita valida per la 6/a giornata di ritorno del girone C di Serie C, verrà disputata domenica 6 febbraio come da disposizione della Lega Pro recentemente formalizzata, ma con una novità: fischio d’inizio alle 14:30 e non alle 17:30. Lo ha stabilito la stessa Lega attraverso l’emissione di una nota, a ratifica di accordi intercorsi tra le società interessate.

