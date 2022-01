FIDELIS ANDRIA-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Degli Ulivi” contro la Fidelis Andria, valevole per il recupero della 2/a giornata di ritorno del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano il segno “1” intorno al valore di 2.50; la “X” 3.10; il “2” intorno a 2.85. Lo scenario è quello di un confronto che vede un sostanziale equilibrio, con la formazione pugliese leggermente favorita per la conquista dei tre punti potendo sfruttare il fattore casalingo. Il pareggio rappresenta l’esito meno probabile dell’incontro.

