CATANIA: gruppo di uomini veri, legame inscindibile con la tifoseria

Si conferma essere l’essenza del gruppo, la caratteristica più importante del Catania ’21/22. Anche contro la capolista, data per superfavorita alla vigilia, i rossazzurri hanno dato prova di grande maturità e professionalità, non lasciandosi influenzare dalle incognite legate al futuro e disputando una partita gagliarda, rispettando l’avversario ma senza averne timore, uscendo a testa altissima dal confronto del “San Nicola”. In effetti come sottolineato dallo stesso mister Baldini nella conferenza post-gara, al di là dei risultati, “questi ragazzi hanno sempre fatto prestazioni importanti”, testimoniando ancora una volta il grande senso di responsabilità e l’orgoglio nell’indossare la maglia etnea.

La compattezza e l’unione d’intenti che il tecnico toscano è riuscito ad amalgamare sono testimoniati anche dalla volontà, espressa da quasi tutti i ragazzi, di voler rimanere alle pendici del vulcano a prescindere dalle sirene di mercato o dalle incognite societarie, rispettando quel legame instauratosi con la tifoseria e quel senso di responsabilità emersi già nei mesi scorsi a seguito dei ben noti problemi economici vissuti dal club.

Chi non si sente più parte integrante della famiglia rossazzurra farà le valigie approdando in realtà calcistiche differenti, ma la quasi totalità del roster rimarrà invariata rispetto alla prima metà di stagione. Baldini e Pellegrino dunque non possono che essere fieri ed orgogliosi per aver allestito una rosa composta innanzitutto da uomini veri, in grado di non abbattersi nelle difficoltà e che rispecchiano in toto la personalità catanese, rialzandosi sempre più forti e compatti di prima.

