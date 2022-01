CATANIA: penalizzazione, attesa prossimamente la decisione sul secondo deferimento

Lo scorso mese di dicembre il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato irrogando nei confronti del Catania la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica da scontare nel corso della corrente stagione sportiva. Motivo da ricercare nel mancato pagamento degli stipendi di giugno (scadenza agosto). Decisione assunta in Camera di consiglio a conclusione dell’udienza che si tenne in modalità videoconferenza. Oggi i rossazzurri occupano il tredicesimo posto nel girone C a quota 24 con appena tre punti di vantaggio sulla zona Play Out. Con l’estensione dell’esercizio provvisorio, il Catania proseguirà la stagione in attesa di un nuovo proprietario. La società è fallita ma si attende una penalizzazione ulteriore, pari ad altri 2 o 4 punti, questo comporterà nuove difficoltà per la squadra di Baldini che dovrà salvarsi sul campo. Il deferimento, che si riferisce all’inadempimento federale di ottobre, verrà discusso nelle prossime settimane.

