MERCATO: Taranto, piace un trio di rossazzurri

Si prevedono movimenti di mercato in uscita per il Catania che deve far quadrare i conti nell’ambito dell’esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale fino al 28 febbraio. Tra i vari club di Serie C pronti a sondare il terreno per l’eventuale ingaggio di calciatori del Catania, spicca il Taranto che ha messo gli occhi su almeno tre profili. Trattasi del centrocampista Alessandro Provenzano e gli esterni offensivi Antonio Piccolo e Tommaso Ceccarelli, con quest’ultimo che ha espressamente richiesto di essere ceduto e piace soprattutto a Juve Stabia e Avellino. Pugliesi alla finestra, valutando la possibilità d’intavolare trattative con il Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***