MERCATO – Stampa nazionale: Padova, fissato il prezzo per Moro

Il Catania può stare tranquillo che il super bomber Luca Moro proseguirà la stagione in rossazzurro, come da accordi con il Padova proprietario del cartellino. Per il giovane attaccante, autore sin qui di 18 gol in campionato, non mancano le pretendenti. Sassuolo e Torino sono, ad oggi, le società maggiormente interessate. Nessuno ha effettuato lo scatto decisivo al momento, ma i neroverdi sembrano i più determinati a riuscire a spuntarla sulla concorrenza. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Padova avrebbe già fissato il prezzo: 2,5 milioni di euro. Sicuramente i patavini pregustano un’ottima plusvalenza, peccato davvero per il Catania che non riceverà alcun bonus dalla futura cessione del giocatore. I veneti, tuttavia, potrebbero intavolare nuove trattative con il Catania cedendo altri calciatori con la formula del prestito nell’attuale finestra di mercato.

