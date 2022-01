EX ROSSAZZURRI – Mercato: Mazzarani cerca fortuna a Crema

Non si può dire che Andrea Mazzarani abbia attraversato un gran momento sotto il profilo squisitamente professionale. Dopo le difficoltà economiche incontrate a Catania, il centrocampista offensivo romano ha trovato nuovi ostacoli a Livorno. Esperienza, quest’ultima, culminata addirittura con la retrocessione in Serie D avendo vissuto mesi complicatissimi, costretto peraltro a rimanere a lungo fermo ai box a causa di problemi burocratici che ne impedivano il tesseramento. In questa stagione è ripartito dalla Carrarese nel girone B di Serie C, ma anche questa esperienza non è stata memorabile, facendo i conti con qualche acciacco. Adesso, proprio in coincidenza con l’ultimo giorno di mercato, Mazzarani ha cambiato ancora casacca ripartendo dal gruppo A. Ha sposato il progetto della Pergolettese, società con sede a Crema (provincia di Cremona) che si affida a lui per conquistare la salvezza nel più breve tempo possibile.

