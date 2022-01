LA SICILIA – Mercato: Piccolo, Pinto e Ceccarelli verso l’addio. Su Maldonado anche il Catanzaro

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Aggiornamento di mercato in casa Catania dal quotidiano locale che ritiene sicuri di fare le valigie Piccolo, Pinto e Ceccarelli, il quale già da tempo non si allena più con la squadra dopo avere manifestato la volontà di cambiare aria. Trattativa in corso con l’Avellino, ma non è sicuro che vada in Irpinia. Almeno altri due club su di lui. Maldonado, che fra l’altro non rientra più nei piani del Catania, pressato nelle ultime ore dal Catanzaro. Richieste per Monteagudo e Albertini, Calapai verso Crotone e sembra sfumato il passaggio alla Turris di Russotto, che dovrebbe restare come Moro, Izco, Sipos, Provenzano e Russini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***