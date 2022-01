STAMPA NAZIONALE – Schira: “Catania, c’è chi si è fatto avanti da Milano e occhio al nome di Gaucci…”

Attraverso un articolo redatto per il portale nazionale tuttoc.com, Nicolò Schira parla anche del futuro del Catania. Ecco un estratto: “Un mese per salvare il Catania, che entro l’11 febbraio aspetta il nuovo acquirente. Quel giorno, infatti, a mezzogiorno scadrà il bando per presentare offerte ufficiali per rilevare la società. Si parte da una base d’asta da 1 milione di euro con rilanci minimi di 50mila euro ad offerta per chi vuole rilevare il club. Insomma, con una manciata di milioni ci si può assicurare una squadra gloriosa in una città affamata di calcio. Ovviamente chi rileverà la formazione etnea dovrà farsi carico anche dei 3 milioni contratti come debito sportivo, ma comunque una cifra “digeribile” per imprenditori solidi e ambiziosi. Da Milano si è già fatto avanti un gruppo ambizioso di imprenditori pronti a fare sul serio. Occhio poi a un nome nostalgico: Riccardo Gaucci tentato di rientrare nel calcio dalla società che portò in B vent’anni fa. A volte ritornano…”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***