MERCATO: prima confortante certezza per il Catania, la permanenza di Moro

La proroga dell’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio, sulla base anche delle dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di mercato del Padova Fabio Gatti, non sembra lasciare alcun dubbio circa il futuro di Luca Moro. L’attaccante è oggetto delle attenzioni di mercato di numerose società anche di Serie A, Torino e Sassuolo in primis, ma il regolamento impone che nella seconda parte del campionato non potrà indossare una terza casacca, avendo già totalizzato presenze stagionali con Catania e Padova. Teoricamente il club patavino potrebbe richiamarlo dal prestito, ma l’intenzione delle due società è quella di proseguire la stagione in Sicilia qualora i rossazzurri non vengano esclusi dal campionato. Le notizie provenienti dal Tribunale danno una prima confortante certezza ai tifosi del Catania, la permanenza di mister 18 gol nel girone d’andata. Pronto a gonfiare sempre più spesso la rete nelle prossime partite.

