SERIE C – Belli (Bari): “Col Catania il bicchiere è mezzo pieno, lunga sosta e Covid hanno inciso”

Il terzino del Bari Francesco Belli torna sul 3-3 maturato contro il Catania, intervenendo ai microfoni di Radio Bari, al ‘Bianco e Rosso TBSPORT’. Queste le parole di Belli evidenziate da TuttoCalcioCatania.com: “Sicuramente ha inciso il fatto di avere osservato una sosta così lunga. Non ci ha facilitato anche avere a che fare con i casi di Covid che hanno colpito la squadra, ma in mezzo a tante difficoltà il bicchiere col Catania è pezzo pieno, perchè non è da tutti rimontare due gol in così poco tempo e nel finale abbiamo avuto pure le occasioni per portarla a casa. Analizzeremo quel che abbiamo sbagliato ma ci sono anche tanti spunti positivi”.

