MERCATO: gennaio pensieroso per i rossazzurri, che attendono il Tribunale

Cosa deciderà il Tribunale? Verrà esteso l’esercizio provvisorio? Oppure dopo il fallimento societario decreterà anche la scomparsa del titolo sportivo? Il mese di gennaio è appena cominciato e tutti i componenti della rosa del Catania sono in attesa del verdetto definitivo del palazzo di giustizia. Qualora la provvisorietà dell’esercizio venisse accordata, qualche giocatore andrebbe via, avendo espressamente chiesto la cessione. Altri invece farebbero parte di un percorso di recupero credito dei curatori che, d’accordo con l’attuale dirigenza sportiva, verrebbero ceduti o tratterebbero un contratto a cifre inferiori per snellire il monte ingaggi risparmiando il Catania sui costi di gestione. I telefoni squillano, tanti calciatori vantano richieste da società di terza serie. Qualcuno anche da club di categoria superiore. Non resta che attendere e fare il punto della situazione una volta appurata la decisione del Tribunale etneo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***