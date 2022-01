MERCATO: niente Catania, Crescenzi dice sì al Siena

Il tentativo è stato fatto, ma il forte ed esperto centrale difensivo Luca Crescenzi ha detto no al Catania preferendo accettare la proposta del Siena. Trasferimento dal Como a titolo definitivo sottoscrivendo un accordo con scadenza a giugno 2023. Per il classe 1992, che vanta oltre 150 presenze in C con due promozioni e 19 gare in B, si tratta di un ritorno a Siena dopo avere vestito la maglia bianconera in Serie B nella stagione 2013/14.

