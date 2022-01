MERCATO – Stampa nazionale, Di Marzio: “Calapai al Crotone, accordo trovato”

Il Crotone e il Catania hanno trovato l’accordo per Luca Calapai. E’ quanto riporta il sito ufficiale del giornalista Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato. Il terzino ex Carpi e Modena raggiungerà quindi presto Francesco Modesto. Calapai torna così in Serie B dopo quasi quattro anni. L’ultima esperienza era stata nel 2017/18 con la maglia del Carpi. Aveva manifestato l’intenzione di lasciare Catania solo per la B, adesso la trattativa col Crotone si è sbloccata e la società calabrese è pronta ad offrirgli l’occasione di rimettersi in mostra nel campionato cadetto. Il Catania reperirà certamente un sostituto sul mercato.

