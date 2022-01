MERCATO: nuovo tentativo del Siena per Sipos

Il Siena cerca rinforzi per il reparto offensivo dopo l’addio di Ignacio Varela, passato al Cittadella. Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, la società bianconera toscana è tornata sulle tracce del centravanti Leon Sipos, attualmente in forza al Catania ma in prestito dallo Spartaks Jūrmala. Da informazioni in nostro possesso i rossazzurri, comunque, non dovrebbero privarsi del calciatore croato e, anzi, avrebbero la possibilità di esercitare l’opzione per il riscatto del cartellino a fine stagione, situazione societaria permettendo.

