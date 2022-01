COPPA ITALIA SERIE C: Catanzaro ko, il Padova vola in finale

Sarà il Padova una delle due finaliste di Coppa Italia Serie C. L’altra verrà fuori dallo scontro in programma tra Sudtirol e Fidelis Andria, ma lo 0-4 in favore dei biancorossi nella semifinale d’andata avvicina sensibilmente quest’ultimi in finale. Il Padova, dopo l’1-1 casalingo riportato contro il Catanzaro in terra veneta, si aggiudica il match di ritorno al “Ceravolo” grazie alla rete siglata da Bifulco nei minuti iniziali della prima frazione.

