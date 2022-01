STAMPA CALABRESE: “Catanzaro, a Catania sarà durissima. Sfida determinante per i giallorossi”

Non si respira un clima sereno a Catanzaro. La rosa del prossimo avversario del Catania, guidato da Vincenzo Vivarini, vanta giocatori di grande livello sulla carta, ma c’è chi guarda con preoccupazione alla trasferta etnea nella stampa calabrese. In particolari i colleghi de LaNuovaCalabria riportano:

“La prossima sfida di Catania sarà durissima e dirà se il Catanzaro può ancora dire la sua in questo torneo o se invece si è inceppato qualcosa nel lavoro del tecnico di Ari o ancor di più se ci sono ulteriori problemi di natura strutturale e/o dirigenziale. Si ha come la sensazione che questa squadra abbia perso la propria identità di gioco, quella consapevolezza di sé maturata nel corso di oltre un anno di lavoro fatto con mister Calabro esonerato con troppa facilità a campionato in corso”.

Si legge anche che “il tecnico Vivarini ribadisce serenamente che il Catanzaro ancora non è una squadra e deve affidarsi ai singoli, perché sa bene che si parte da zero. Ma siamo sicuri che proprietà e dirigenza vogliono partire proprio da zero? O invece si aspettano ben altro da questo tecnico??? Il mercato trionfale di gennaio fa pensare al contrario confermando che la famiglia Noto ci crede fin da subito e vuole vedere risultati immediati e un Catanzaro competitivo e capace di vincere”.

A proposito di Vivarini: “Le prossime gare decideranno verosimilmente il futuro del tecnico di Ari a cui non sarà concesso molto tempo per dimostrare quanto vale. Il rischio che venga travolto dagli eventi è molto alto e i prossimi risultati faranno la differenza”.

