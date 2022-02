ASSIST ROSSAZZURRI: Greco e Russotto davanti a tutti

Jean Freddi Greco e Andrea Russotto sono i calciatori del Catania ad avere realizzato il maggior numero di assist finora, essendosi portati a quota tre secondo dati raccolti presso Transfermarkt. Il centrocampista che il Pordenone ha recentemente ceduto al Vicenza – ma resterà in Sicilia fino a giugno – proprio mercoledì ha servito a Russotto la palla del definitivo 1-1 rossazzurro al cospetto della Fidelis Andria ed è stato inserito nella speciale Top 11 di tuttoc.com. Il dinamismo, la capacità d’inserirsi e servire assist per i compagni di Greco sarà determinante per il Catania nel prosieguo della stagione. Così come servirà il contributo del migliore Russotto, che intanto ha ritrovato la via della rete che mancava da quasi un anno. Subito dietro Greco e Russotto, sempre con riferimento al numero di assist troviamo il terzino sinistro Andrea Zanchi, attualmente fermo a due malgrado abbia totalizzato solo 12 presenze in questo campionato. Stesso numero del palermitano Alessandro Provenzano e dell’esterno d’attacco Simone Russini.

