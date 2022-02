VERSO TURRIS-CATANIA: raffica di gol all’andata, a spuntarla furono i corallini. Ko da riscattare

Turris batte Catania 4-3 allo stadio “Angelo Massimino”. Questo disse la gara disputata all’andata tra le due squadre. Era il 30 settembre scorso. I corallini riuscirono ad espugnare Catania per la prima volta nella loro storia.

In un primo tempo nel quale successe veramente di tutto furono gli ospiti a sfiorare il gol del vantaggio a pochi secondi dal fischio d’inizio con la volée di Varutti terminata di un soffio a lato (1’). Al 7’ arrivò però il vantaggio del Catania con il debole tiro di Provenzano che si trasformò in un assist per Moro il quale, con una veronica, si girò bene spedendo la palla sotto l’incrocio dei pali. Appena 60” dopo però arrivò improvviso il pareggio ospite. Contrasto perso da Ropolo con Giannone permettendo così al numero 10 avversario di involarsi verso la porta e battere Sala sul secondo palo.

Episodio determinante al 37’ quando Russini, già ammonito, intervenne su un avversario a palla lontana venndo espulso per doppio giallo. Baldini operò allora il primo cambio richiamando Ropolo ed inserendo Biondi e passando alla difesa a 4 dopo la scelta iniziale infelice di adottare il 3-4-3. In pieno recupero Turris nuovamente a segno. Ancora un ispiratissimo Giannone servì splendidamente Varutti che di prima intenzione cedette la sfera a Leonetti il quale, a porta sguarnita, segnò il tap-in dell’1-2 (47’). All’intervallo ancora protagonista l’arbitro con l’espulsione per proteste di mister Baldini.

Ad inizio ripresa, tris della Turris. Leonetti vide il movimento di Santaniello che con uno splendido pallonetto superò Sala. Le emozioni però non finirono mai. Al minuto 56 il tiro di Maldonado venne toccato con un braccio da un difensore decretando il calcio di rigore in favore degli etnei. Dal dischetto ancora Moro spiazzò Perina siglando la doppietta personale che riaprì la sfida. Nemmeno il tempo di respirare che Ercolani perse banalmente palla in favore di Santaniello che a tu per tu con Sala stavolta spedì la sfera sul fondo (61’). Con il Catania tutto proiettato in avanti la Turris calò il poker attraverso un’azione di rimessa, con la scivolata di Esempio che di punta spiazzò Sala sul primo palo per il 2-4.

Grandi emozioni nel finale ad incominciare dal minuto 83 quando Biondi, a porta sguarnita, ribadì in rete un batti e ribatti creatosi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al minuto 87 fu invece provvidenziale la deviazione di Pinto sul tiro di Ghislandi.

Infine in pieno recupero l’estremo difensore campano salvò il risultato respingendo con i piedi la conclusione a botta sicura di Calapai (93’). Per il Catania si trattò di uno stop frutto di grossolani errori, letture difensive sbagliate e mancanza di un adeguato filtro a centrocampo con Giannone (migliore in campo) liberissimo di inventare e spaziare tra le linee. Una sconfitta che il Catania proverà a riscattare domenica a Torre del Greco, dove servirebbe un’impresa.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH GIOCATO ALL’ANDATA

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 6′ Moro, 8′ Giannone, 45′ Leonetti, 52′ Santaniello, 56′ Moro (rig.), 65′ Esempio, 82′ Biondi

CATANIA (3-4-3): Sala; Ercolani, Monteagudo, Ropolo (38′ Biondi); Calapai, Maldonado, Provenzano (46′ Greco), Zanchi (65′ Pinto); Russotto (46′ Sipos), Moro (76′ Rosaia), Russini.

A disp. di Baldini: Stancampiano, Coriolano, Pino, Claiton, Albertini, Izco, Cataldi.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Bordo, Tascone (61′ Franco), Varutti; Giannone (70′ Di Nunzio), Santaniello (76′ Longo), Leonetti (60′ Sartore).

A disp. di Caneo: Abagnale, Colantuono, Loreto, Zanoni, Finardi, Giofré, Iglio, Palmucci, Pavone.

ARBITRO: Stefano Nicolini (Brescia)

Assistenti: Luca Feraboli (Brescia) e Matteo Pressato (Latina)

Quarto uomo: Giuseppe Vingo (Pisa)

AMMONITI: Russini, Calapai, Greco, Pinto

ESPULSI: Russini (doppio giallo), Baldini

