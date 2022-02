AZ PICERNO esulta: “Abbiamo espugnato il ‘Massimino’, è tutto vero”

“No, non è un fotomontaggio. È tutto vero. Abbiamo espugnato il “Massimino”. Una vittoria di prestigio, importante, straordinaria. Grazie alla grande prova di tutta la squadra, con la rete di Reginaldo dopo 16’. Grazie, ragazzi!”. E’ il commento social dell’AZ Picerno, evidenziando il risultato finale di 0-1, dopo avere ottenuto il primo successo della storia contro il Catania alle pendici dell’Etna. Le due squadre si erano affrontate in precedenza solo una volta in Sicilia, il 13 ottobre 2019, anche in quel caso finì 1-0 ma in favore dei rossazzurri per effetto del gol di Mazzarani.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***