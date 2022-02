BALDINI: “Tifosi commoventi. Play Off? Mi piace sognare. Catania compatto ed equilibrato, ma dovevamo chiuderla”

L’allenatore del Catania Francesco Baldini molto soddisfatto al termine della partita vinta contro la Virtus Francavilla. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Forse l’unico rammarico è quello di non averla chiusa perchè abbiamo avuto diverse occasioni. Bene nel primo tempo, nella ripresa ho visto anche 15 minuti di alto livello e intensità ma dovevamo chiuderla. Siamo stati bravi nell’azione del gol, molto simile a quella di Castellammare ma stavolta il tap-in anzichè Simonetti l’ha fatto Biondi. C’è soddisfazione, la fase difensiva viene svolta molto bene. Squadra compatta ed equilibrata, di questo ne giova il reparto difensivo. Contro l’amico Taurino vale tanto questo successo perchè il Francavilla è un’ottima squadra, allenata molto bene, levando le prime della classe costruite nei singoli con giocatori incredibili penso che il Francavilla sia una delle compagini meglio organizzate. I complimenti vanno anche al mister Taurino”.

“E’ commovente quello che si è visto oggi al ‘Massimino’ con i ragazzi seduti sul cartellone publicitario e la Curva che cantava, mi sono veramente emozionato. Dopo la partita non dormo mai, domani starò ancora peggio. Le mie emozioni sono tante. Sono andato sotto la Curva non per ricevere ma per dare gli appausi. Il nostro pubblico è stato fantastico, sono stati belli anche i ragazzini delle scuole calcio. Solo noi con queste prestazioni potremmo far vedere quando sarà possibile lo stadio con ancora più gente. Ne abbiamo bisogno perchè questo legame deve andare avanti fino alla fine. Noi continuiamo a lavorare per cercare di dare soddisfazioni ed onorare la maglia che indossiamo. Che venga riconosciuta la professionalità mi fa tanto piacere. Non mi è piaciuto invece ricevere la squalifica per antisportività, perchè io credo che la professionalità ed il rispetto siano alla base di qualsiasi rapporto. Io sono stato squalificato e ritenuto antisportivo a causa di un errore dalla panchina che non so chi ha commesso, mi ha dato molto fastidio”.

“Se andiamo a vedere i numeri e le statistiche, spesso i primi 5-10 minuti della ripresa sono i più pericolosi, quindi alla fine del primo tempo alzo sempre la tensione sotto questo punto di vista. Un altro momento clou è la parte finale del match. I ragazzi sono entrati nella ripresa con ancora più energia. Sono due partite che a prescindere dal risultato facciamo prestazioni con giocate importanti e questa è la cosa che mi soddisfa di più. I ragazzi sono diventati una macchina, sanno cosa fare, vanno in campo con una determinazione importante, hanno acquisito i meccanismi e le giocate giuste. Mi interessa tenere alta la concentrazione di questi ragazzi che sanno giocare a calcio”.

“Greco? In tutte le parti del campo va bene. Ha fatto il terzino sinistro, l’esterno alto, la mezzala, il mediano. Avere giocatori così è la fortuna di ogni allenatore. Russini? Ha spaccato la partita. A volte si fanno determinate scelte, non ci dormiamo la notte per decidere la formazione. Magari si pensa a qualche giocatore che può essere più determinante all’inizio o nella ripresa, si ragiona su tante cose. Biondi? Sono soddisfatto del percorso fatto insieme. E’ iniziato con qualche incomprensione però fa parte del percorso di crescita di ogni singolo giocatore, io sono uno che non regala assolutamene niente a nessuno. Non mi interessa l’età, mi interessano altri aspetti. Quando io ho imparato a conoscere Kevin e lui ha imparato a conoscere me, le cose sono migliorate. Kevin ha dato una svolta importante nei dieci giorni prima del derby col Palermo, da quel momento non ha più cambiato di una virgola atteggiamento”.

“Vittoria che cambia l’orizzonte di classifica? Se avessimo i 4 punti tolti dalla giustizia sportiva saremmo in una posizione molto interessante che mi piace nettamente di più. Noi dobbiamo uscire prima possibile dalla situazione di guardarci alle spalle e anche la prossima partita sarà fondamentale per potere poi – se ce lo consentono – puntare ad un altro obiettivo. Sono uno ambizioso, mi piace sognare, lavoro e mi spacco la schiena tutti i giorni per realizzare i miei sogni. Non mi tiro indietro. Oggi abbiamo messo una buona ipoteca ma dobbiamo fare risultato anche martedì”.

