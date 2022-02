CATANIA: emozione per circa 700 ragazzini

Nota stampa Calcio Catania

Ieri, sugli spalti del “Massimino”, circa settecento giovanissimi hanno vissuto una grande ed entusiasmante emozione, sognando ad occhi aperti un futuro da protagonisti sul rettangolo verde in maglia rossazzurra ed esprimendo liberamente una sana passione per il gioco più bello del mondo.

Per molti di loro, è stato un debutto indimenticabile allo stadio.

La felicità per l’esperienza vissuta è testimoniata dai racconti agli istruttori dell’Academy Calcio Catania e delle altre scuole calcio che hanno aderito all’iniziativa, ben curata e perfettamente organizzata con il supporto di Marco D’Amico da Martina Costa e Sebastiano Parisi, diretti da Massimiliano Borbone.

Il Catania ringrazia tutti i giovani calciatori e tutte le scuole calcio per aver accettato l’invito e per aver reso ancor più bello il pomeriggio di sport.

