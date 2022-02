GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Riforma campionati difficile da raggiungere. Var in C? Ci stiamo pensando, ma è un problema di soldi”

Riforma dei campionati? Var in Serie C? Ne parla il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto ai microfoni di ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento: “Tutti i progetti che dobbiamo mettere in campo e la nostra credibilità passano attraverso una riforma di sistema. La riforma dei campionati però è difficile da raggiungere perché nonostante gli sforzi fatti dal presidente federale Gabriele Gravina, abbiamo una situazione della Lega Nazionali Dilettanti commissariata e una di Lega Serie A molto complicata. Noi siamo gli unici che hanno fatto una riforma tagliando da 90 a 60 club e non abbiamo risolto niente qualche anno fa. Bisogna coinvolgere tutti, investendo sui giovani e sulle infrastrutture. Il calcio deve smettere di guardare nel buco della serratura: bisogna sedersi attorno a un tavolo e ragionare. Var? Serve per evitare errori e per preparare tutti verso le serie maggiori, oltre a formare meglio i giovani arbitri. Ci stiamo pensando, ma è un problema di soldi. Se ci sarà per il prossimo campionato? Non lo so, è complicato perché si dovrebbe agire rapidamente”.

