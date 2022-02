EX ROSSAZZURRI – Lanzafame lascia il calcio: “A 35 anni mi sento pronto per dirti addio”

Davide Lanzafame lascia il mondo del calcio all’età di 35 anni, a sorpresa visto che sembrava vicino al trasferimento al Teramo. Lo fa con una lettera attraverso la quale ringrazia per i momenti vissuti in carriera. L’ormai ex calciatore è una vecchia conoscenza dei tifosi rossazzurri: con la maglia del Catania, infatti, ha totalizzato 11 presenze in Serie A, faticando a trovare spazio ma siglando un gol contro il Novara in Coppa Italia, sconfitto per 3-2 al “Massimino” il 29 novembre 2011. Riportiamo di seguito la lettera pubblicata da Lanzafame: “Ci siamo conosciuti tanto tempo fa, ero poco piú di un neonato, da lì in poi hai fatto parte della mia vita in maniera totale. Mi hai dato la possibilità di crescere come uomo, girare tanti posti e conoscere persone con culture e percorsi di vita differenti dal mio. Mi hai fatto gioire, entusiasmare tanto, ma allo stesso tempo cadere e piangere. Sei stato più di un semplice sport. Ti devo tanto rispetto, oggi più che in passato, perché a 35 anni mi sento pronto per dirti addio. È stato un viaggio che non dimenticherò mai. Il coraggio che oggi mi porta a fare questa scelta è tanto, ma la felicità di averti vissuto pienamente lo è ancora di più. È doveroso ringraziare i miei genitori, mio fratello, mia moglie e le mie figlie che mi hanno costantemente supportato in questo percorso non sempre in discesa, siete stati magnifici con me. In ultimo grazie a te Calcio per esserti fatto amare così tanto da me, resterai in eterno parte integrante della mia vita“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***