LA SICILIA – Pellegrino: “Spero di vedere tanta gente allo stadio. Bisogna dare una risposta di quello che è Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Dopo le dichiarazioni rilasciate alle trasmissioni Corner e SalaStampa, il Direttore Sportivo del Catania Maurizio Pellegrino fa altrettanto al quotidiano locale, ribadendo il proprio ottimismo quando si avvicina l’asta giudiziaria:

“Se non continuano a sperare il meglio, non avremmo neanhce potuto scendere in campo e gestire la normalità. E mi aspetto un’altra prova importante dalla squadra contro il Picerno. Il gruppo ha dato prova di non mollare, anche quando subentrano difficoltà in campo o all’esterno. Possibile -4? Siamo concentrati solo sulla partita di sabato, sforzandoci di dare una parvenza di normalità alla nostra attività quotidiana e stagione. Rinnovo un appello con il cuore in mano, spero di vedere tanta gente allo stadio. Famiglie con i bambini, volti e settori storici trainanti, appassionati di ogni generazione. Bisogna dare una risposta di quello che è Catania. Spero che si possa esprimere allo stadio tutto ciò che è stata la vera essenza del rapporto tra tifosi e squadra. Ecco perchè chiedo che i nostri sostenitori si stringessero in un abbraccio unico ai nostri splendidi ragazzi. Loro ci credono, al di là dei risultati stanno cercando di dare il massimo”.

