VERSO CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: alla scoperta dei biancazzurri pugliesi

Per il settimo anno consecutivo la Virtus Francavilla prende parte al campionato di Serie C, categoria in cui milita ininterrottamente dal 2016 con un quinto posto all’attivo nella stagione d’esordio quale miglior piazzamento finale eguagliato. Il club che rappresenta la città di Francavilla Fontana (importante centro agricolo, artigianale e commerciale dell’entroterra brindisino), punta a confermarsi nel terzo livello del calcio italiano e al contempo continuare a valorizzare giocatori, sognando addirittura la Serie B, a giudicare dai brillanti risultati stagionali sin qui ottenuti. Tra i prospetti più interessanti che negli ultimi anni sono passati dalla città degli Imperiali figurano il difensore Andrea Tiritiello, i centrocampisti Michael Folorunsho e Manuele Castorani, l’ala destra Anthony Partipilo e gli attaccanti M’Bala Nzola e Federico Vazquez.

La Virtus ha iniziato il suo percorso stagionale in campionato con il piede giusto, fino ad arrivare all’attuale terzo posto collocandosi alle spalle delle big Bari e Catanzaro. Attualmente la formazione allenata da Roberto Taurino (ex difensore di Brindisi, Grosseto e Perugia che iniziò la carriera da tecnico come vice di mister Calabro proseguendo in solitario a Nardò, Bitonto e Viterbo) vanta la conquista di ben 47 punti. I pochi gol incassati (20) caratterizzano una compagine dotata del necessario pragmatismo in zona offensiva e capacità di gestione del risultato acquisito.

Questo è il tratto distintivo di una squadra abile soprattutto nel far valere il cosiddetto “fattore campo”. All’interno del piccolo stadio cittadino (che da quest’anno reca il nome commerciale di “Nuovarredo Arena”), i biancazzurri hanno perso una sola volta in questa stagione subendo appena otto reti, registrando il migliore rendimento attuale interno del girone C con 32 punti. La formazione pugliese, adesso, cerca il salto di qualità in trasferta dove ha raccolto finora 15 punti. Idda e Mastropietro (entrambi squalificati), Caporale, Delvino, Maiorino, Toscano, Perez e Patierno, quest’ultimo rientrato dalla lunga squalifica con un eccellente impatto, contribuiscono all’ottimo campionato disputato dalla Virtus Francavilla fino a questo momento. Con alla base un gruppo di qualità, solido, davvero molto unito e compatto, che dimostra anche di possedere una spiccata personalità.

