AVV. RAPISARDA: “Acquisizione ramo d’azienda? No squilli di tromba e allarme. Prudenza e cautela”

Attraverso i social, l’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista da sempre vicino alle vicende del Catania commenta la situazione legata al trasferimento del ramo aziendale sportivo rossazzurro alla FC Catania 1946 che, stando alle parole di Benedetto Mancini, dovrebbe avvenire martedì:

“Quando si acquisisce un ramo di azienda sportiva che contiene una società professionistica di calcio bisogna tenere nel giusto rilievo le norme di diritto ordinario e quelle derivanti dalla giurisdizione speciale della federazione – le parole dell’avvocato – In ragione di ciò, ero informato, ho scritto stamattina che da oggi sino ai primissimi giorni della settimana che verrà si sarebbe perfezionata la acquisizione dalla curatela. Nessuna sorpresa, alcun squillo di tromba ma nessun allarme. L’atto, che contiene obbligazioni e rimandi a due specifici ordinamenti giuridici, dovrà assumere le indicazioni federali in tema soprattutto di accollo del debito sportivo affinché nei debiti acquisiti non ci saranno sorprese al momento della richiesta del titolo. È il primo passo e lo accompagniamo con prudenza e cautela e con la serietà doverosa per questo tipo di operazioni. Va, ancora una volta, reso un grazie a prescindere agli organi del fallimento, i curatori, ed al Giudice delegato. Se siamo qui a parlarne e scriverne il merito professionale è loro. Il bene di questi colori. Che il futuro possa regalarci semplicemente sé stesso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***